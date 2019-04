Działacze Manchesteru United chcą przeprowadzić spore zmiany kadrowe podczas letniego okna transferowego. Można się spodziewać, że do klubu dołączy kilka głośnych nazwisk – z Old Trafford łączeni są choćby Jadon Sancho czy Raphael Varane. Jednocześnie władze Manchestery chcą "przewietrzyć" szatnię i pozbyć się kilku zawodników, którzy nie znajdują uznania w oczach Ole Gunnara Solskjaera.

Rewolucja w szatni Manchesteru United. Z klubem może pożegnać się aż sześciu piłkarzy

Jak donosi "BBC" Manchester United chce pożegnać się z co najmniej sześcioma piłkarzami. Głównymi kandydatami do opuszczenia Old Trafford są: Ander Herrera, Juan Mata i Alexis Sanchez. Dwóch pierwszych zawodników ma ważne kontrakty do czerwca 2019 r. i jak na razie nie znaleźli porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia umów. Herrera jest już podobno po słowie z PSG, natomiast Matą interesuje się FC Barcelona. Natomiast w przypadku ewentualnego transferu Sanchez problematyczne mogą okazać się zarobki piłkarza. Chilijczyk inkasuje w United około 400 tysięcy funtów tygodniowo, a więc nowy pracodawca piłkarza musiałby naprawdę głęboko sięgnąć do kieszeni.

Angielskie media informują też, że z Manchesteru mogą odejść też: Matteo Darmian, Antonio Valencia i Marcos Rojo. Jeśli wspomniane transfery doszłyby do skutku byłaby to największa rewolucja w szatni United od czasów Louisa van Gaala. W 2015 roku Holender zgodził się na sprzedaż ośmiu graczy – wśród nich byli choćby Robin van Persie, Angel Di Maria czy Nani.