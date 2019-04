Manchester United blisko podium Premier League. Dziś zagra z rewelacją ligi – Wolverhampton

W poprzedniej kolejce Premier League Manchester United pokonał u siebie Watford 2:1. Dla zespołu Ole Gunnara Solskjaera było to ważne przełamanie, bowiem „Czerwone Diabły” przegrały dwa poprzednie spotkania. 10 marca Manchester uległ w lidze Arsenalowi (0:2), a sześć dni później w ćwierćfinale Pucharu Anglii okazał się gorszy od Wolverhampton Wanderers (1:2). Porażka z „Kanonierami” nie miała jednak wielkiego przełożenia na sytuację w tabeli, bowiem klub z Old Trafford wciąż jest w walce o trzecie miejsce. 20-krotny mistrz Anglii plasuje się obecnie na piątej pozycji, jednak do trzeciego Arsenalu traci jedynie 2 punkty.

Wolverhampton to jedna z rewelacji tego sezonu Premier League. Choć w ostatnim czasie podopieczni Nuno Espírito Santo nieco spuścili z tonu, to potrafili w obecnych rozgrywkach pokonać Tottenham i Chelsea (w lidze) i wyrzucić z Pucharu Anglii Liverpool czy swojego dzisiejszego przeciwnika. W półfinale FA Cup „Wilki” zagrają z Watfordem. Natomiast w tabeli ligi angielskiej beniaminka znajdziemy na 7. miejscu (44 punkty).

Poprzednie ligowe spotkaniu obu drużyn zakończyło się remisem 1:1 (bramki Freda i João Moutinho).

Wolverhampton Wanderers - Manchester United. Gdzie obejrzeć mecz Premier League?

Transmisję TV meczu Wolverhampton Wanderers - Manchester United przeprowadzi Canal+ Sport 2. W Internecie spotkanie będzie dostępne poprzez NC+GO. Początek od godziny 20:40.