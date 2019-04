Ole Gunnar Solskjaer z nową umową. W Manchesterze United poprawił nie tylko wyniki

Po świetnych rezultatach w Premier League i Lidze Mistrzów władze Manchesteru United postanowiły zaproponować Ole Gunnarowi Solskjaerowi 3-letni kontrakt. Za Norwegiem przemawiały zarówno wyniki, jak i (a może przede wszystkim) to, że poprawił atmosferę w szatni. A relacje na linii szkoleniowiec-piłkarze nie były, ujmijmy to delikatnie, najlepsze, gdy na Old Trafford rządził José Mourinho. Pod wodzą Solskjaera Manchester wygrał 15 z 20 rozegranych meczów.

Gary Neville krytykuje politykę transferową United: „Wydali fortunę i wciąż są daleko za City i Liverpoolem”

Nowa umowa dla Solskjaera ucieszyła zarówno kibiców, jak i byłych piłkarzy United. Wśród nich był Gary Neville, który pogratulował nowemu trenerowi United za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po ciepłych słowach wobec kolegi z boiska, Neville nie omieszkał wbić szpilki klubowym władzom. Legendzie United nie do końca podoba się bowiem polityka transferowa „Czerwonych Diabłów”: „Przez ostatnie sześć czy siedem lat Manchester wydał na transfery 700 milionów funtów [ponad 800 milionów euro – red.], a wciąż nie potrafią dogonić Liverpoolu czy Manchesteru City. Spójrzmy na obecną sytuację w tabeli – United traci do tych zespołów aż 16 i 18 punktów” – powiedział Neville w wywiadzie udzielonym Goal.com.

„Manchester United musi zasypać tę przepaść. Dzięki duchowi drużyny, jaki wytworzył teraz Solskjaer to może się udać. Jednak, by rywalizować z samą czołówką klub potrzebuje lepszych piłkarzy na boisku. Myślę, że trener będzie chciał pozyskać czterech czy pięciu nowych zawodników. Tylu też zapewne znajdzie się na liście transferowej” – ocenił były obrońca „Czerwonych Diabłów”.

Od momentu, gdy z ławką trenerską pożegnał sir Alex Ferguson, Manchester United gruntownie przebudował swój skład. Do drużyny dołączyli m.in.: Paul Pogba, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Anthony Martial czy Marouane Fellaini. Ostatnie mistrzostwo kraju świętowano na Old Trafford w 2013 roku, podczas ostatniego sezonu Fergusona.

Neville przewiduje, że szatnię Manchesteru czeka latem mała rewolucja. Anglik dodał też, że jeśli klub rozpocznie poważniejsze ruchy na rynku transferowym, Solskjaer będzie potrzebował wsparcia: „Wkrótce zacznie się kupowanie, jak i sprzedawanie zawodników. Z kilkoma piłkarzami należy przedłużyć też kontrakty. Klub czeka więc sporo pracy, ale to nie powinno spaść wyłącznie na trenera. Tu potrzebny jest jakiś obrotny dyrektor, ktoś kto sprawnie przeprowadzi te kadrowe operacje. Wiemy, że w United nie zawsze przebiegało to sprawnie” – podsumował Neville.