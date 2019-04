Na nagraniu widać, że Jordan Pickford pozuje do zdjęć z kibicami, a chwilę później dochodzi do konfliktu z jednym z nich. Zdaniem brytyjskich mediów, był to fan Sunderlandu. Wszystko zaczęło się w barze, ale kilka chwil później cała sytuacja przeniosła się na zewnątrz, co nagrał jeden ze świadków incydentu.

Everton, gdzie gra obecnie Pickford, w krótkim oświadczeniu poinformował, że "zostali poinformowani o incydencie z udziałem jednego z ich piłkarzy i uważnie przyglądają się całej sprawie". Rzecznik prasowy dodał, że nikt nie będzie komentować całej sprawy, dopóki nie zweryfikują samego filmu, gdzie widać zdarzenie.

Jordan Pickford jest wychowankiem Sunderlandu. W 2011 roku podpisał z nim swój pierwszy profesjonalny kontrakt, wcześniej trenował w ich akademii. W 2017 roku przeniósł się do Evertonu. Od tamtej pory wystąpił 17 razy w reprezentacji Anglii.