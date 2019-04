Louis van Gaal o Ole Gunnarze Solskjaerze: „Drużyna gra jak za Mourinho, z tą różnicą że wygrywa”

Były trener Manchesteru United – Louis van Gaal – stwierdził niedawno, że gra Manchesteru United w niczym nie przypomina stylu, jaki wypracował sir Alex Ferguson. Holender ocenił też, że Ole Gunnar Solskjaer kontynuuje metody José Mourinho i ustawia drużynę defensywnie: – Trener, który zastąpił mnie w klubie [Mourinho – red.] zastosował taktykę parkowania autobusu w polu karnym i wyprowadzania kontrataków. Teraz Solskjaer robi dokładnie to samo, jednak z tą kluczową różnicą, że wygrywa mecze – powiedział van Gaal.

Ole Gunnar Solskjaer odpowiedział byłemu szkoleniowcowi United: „W niektórych meczach potrafiliśmy dominować”

Po ligowym meczu z Watfordem (wygrana Manchesteru 2:1) Ole Gunnar Solskjaer został zapytany o ocenę, jaką wystawił jego drużynie van Gaal. Norweg w niezwykle wyważonych słowach próbował wytłumaczyć swój pomysł na grę: – Van Gaal ma oczywiście prawo do swojej opinii. Analizowaliśmy nasze mecze – w części z nich stosowaliśmy wysoki pressing i dominowaliśmy. Mówiąc o autobusie były szkoleniowiec ma pewnie na myśli rewanżowe spotkanie z PSG. W tamtych okolicznościach rzeczywiście musieliśmy zastosować defensywną taktykę i kontratakować. Generalnie chodzi przecież o to, żeby po odebraniu piłki przejść szybko z obrony do ataku. Dlaczego przy dobrych wynikach, jak dziś z Watfordem, nie mielibyśmy tak grać? – powiedział Solskjaer.

– W każdej drużynie kluczowe jest to, jak zawodnicy ustawiają się bez piłki oraz to, co zrobisz po przejęciu futbolówki – temu właśnie służy obrona. Moi piłkarze byli trenowani przez Fergusona, Moyesa, van Gaala i Mourinho, więc odebrali świetne przygotowanie. Wiedzą, jak odnaleźć się w zarówno w ofensywie, jak i defensywie – dodał Norweg.

28 marca Manchester United ogłosił oficjalnie, że Solskjaer podpisał z klubem 3-letni kontrakt. „Czerwone Diabły” zajmują obecnie 4. miejsce w Premier League, a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzą się z FC Barceloną.