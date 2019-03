Kamil Grosicki strzelił dwa gole dla Hull City, które wygrało z Ipswich Town 2:0; był to pierwszy wyjazdowy triumf "Tygrysów" od siedmiu kolejek, dzięki czemu wciąż mają nadzieje o awans do baraży o grę w Premier League.

Grosicki prawdopodobnie odejdzie latem

- Latem prawie odszedł z klubu. Zimą znów nie udało mu się zmienić otoczenia i istniało podejrzenie, że Kamil Grosicki nie będzie już odpowiednio zmotywowany. Tak się jednak nie stało. Polski skrzydłowy jest znakomity w tym roku. Brakowało tylko goli, ale strzelił dwa na Portman Road - czytamy na stronie Hull Daily Mail. Autor chwali Grosickiego za zachowanie zimnej krwi w obu sytuacjach, zwłaszcza że raz uderzał lewą, a raz prawą nogą; przy pierwszym golu "decydująca była siła, druga bramka to piękne wykończenie".

Po pokonaniu Bartosza Białkowskiego Grosicki cieszył się wskazując właśnie na lewą nogę. - Dokuczaliśmy mu, że nie używa swojej lewej nogi - powiedział po meczu Nigel Adkins. Trener Hull City nie pozwolił Polakowi poszukać trzeciego gola; zdjął go z boiska prawdopodobnie chcąc dać mu nieco odpoczynku po rozegraniu dwóch meczów w reprezentacji Polski.

Grosicki zasłużył na te dwa gole nie tylko za swoją grę z Ipswich, ale również za poprzednie mecze. Skrzydłowy prawdopodobnie odejdzie latem. Hull nie oczekuje za niego wielkiej kwoty, chce pozbyć się piłkarza ze względu na jego wysokie zarobki. Ale odejdzie w znakomitej formie, z lepszą reputacją

- pisze Hull Daily Mail. - To ostatnie lato, w którym Hull może zarobić na Polaku, którego kontrakt kończy się za 15 miesięcy. Jeśli Grosicki odejdzie, to będzie go brakowało, tak samo będzie w przypadku Bowena.

Kamil Grosicki: druhna, która stała się panną młodą

Dziennik poświęcił Grosickiemu również osobny tekst zatytułowany "druhna, która stała się panną młodą". - Kamil Grosicki to niedościgniony asystent w angielskim futbolu. Gole Jarroda Bowena sprawiły, że Hull nadal walczy o baraże, ale przez to łatwo było pominąć wkład drugiego skrzydłowego. "Turbo" ma już 12 asyst na koncie, z czego osiem w tym roku - czytamy. To najlepszy wynik w czterech czołowych ligach angielskich; w Premier League najlepszy Eden Hazard ma 11 asyst.

Hull walczy o baraże. Norwich, Leeds i Sheffield grają o bezpośredni awans

"Tygrysy" obecnie zajmują 12. miejsce w tabeli. Na siedem kolejek przed końcem sezonu tracą pięć punktów do szóstego miejsca, które gwarantuje grę w barażach o awans do Premier League. Prowadzi Norwich City (81 pkt), przed Leeds United Mateusza Klicha (76 pkt) i Sheffield United (74 pkt).