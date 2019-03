Reprezentant Polski do siatki bramki strzeżonej przez Bartosza Białkowskiego trafił najpierw w 14., a potem 49. minucie zawodów. Były to odpowiednio gole numer sześć i siedem Grosickiego w tym sezonie Championship. Warto podkreślić, że do tej pory Polak zgromadził na swoim koncie również jedenaście asyst.

W sobotę Grosicki był najlepszym zawodnikiem na placu gry. Stwarzał największe zagrożenie i pokazał, że w ważnych momentach potrafi być liderem zespołu.

Do końca sezonu pozostało siedem kolejek, a Hull plasuje się na 12. miejscu z 54 punktami. Do 6. pozycji, gwarantującej grę w barażach o awans do Premier League, Tygrysy tracą tylko pięć punktów.