W czwartek Manchester United ogłosił, że Ole Gunnar Solskjaer zostaje w klubie na najbliższe trzy lata. Chociaż Norweg początkowo miał być tylko trenerem tymczasowym, to jego dobre wyniki sprawiły, że postanowiono dać mu szansę na Old Trafford. Wraz tą informacją nasiliły się plotki transferowe dotyczące "Czerwonych Diabłów."

Lista transferowa Manchesteru United

Zdaniem brytyjskiego "Standardu" na liście życzeń Manchesteru United znalazło się czterech młodych Anglików - Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Declan Rice oraz Aaron Wan-Bissaka. Pierwszy to 19-letni skrzydłowy Borussii Dortmund, który w obecnym sezonie rozegrał łącznie 35 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował aż 17 asyst. Hudson-Odoi to ofensywna nadzieja Chelsea, która nie dostaje jednak odpowiednio wielu szans. 18-letnim Anglikiem zimą interesował się Bayern Monachium, a do walki o zawodnika, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2020 roku, ma dołączyć Manchester United.

Rice to 20-letni, defensywny pomocnik West Hamu United. Piłkarz, podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji, zaliczył debiut w angielskiej kadrze. Wcześniej zawodnik miał reprezentować barwy Irlandii. Wan-Bissaka zaś jest 21-letnim, prawym obrońcą Crystal Palace. W obecnym sezonie zanotował trzy asysty w 31 występach. Miałby on zastąpić na Old Trafford Ashley'a Younga, którego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku.

Na Old Trafford nie rezygnują jednak z gwiazd. Zdaniem "Standardu" na szczycie listy życzeń klubu pozostaje jeden stoper z pary Kalidou Koulibaly - Raphael Varane. Za obu Manchester United gotów jest zapłacić około 100 mln funtów. Solskjaer ma być też zwolennikiem transferu środkowego pomocnika Sportingu, Bruno Fernandesa.

Solskjaer: Mamy określony plan

- Manchester United jest klubem, który ma pieniądze. Musimy jednak wydawać je rozsądnie, ale ci którzy mnie znają, wiedzą że tak właśnie się stanie. Mamy określony plan, klub oglądał kilku zawodników znacznie dłużej niż ja tu pracuję. Na pewno nie będziemy wydawać pieniędzy dla samego wydawania - powiedział Solskjaer.