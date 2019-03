Ole Gunnar Solskjaer tymczasowym menedżerem Manchesteru United został w grudniu, kiedy zastąpił na stanowisku zwolnionego Jose Mourinho. Norweg przejął wakat na Old Trafford, choć w tamtym czasie prowadził w ojczyźnie Molde FK. Ówczesny pracodawca Solskjaera nie robił mu jednak problemów, a Norweg miał wrócić do klubu po zakończeniu sezonu w Premier League.

Zatrudnienie "Baby Face Killera" okazało się jednak strzałem w dziesiątkę. Manchester United zanotował duży awans w ligowej tabeli i znów liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów, co jeszcze w grudniu było trudne do wyobrażenia. "Czerwone Diabły" awansowały też do ćwierćfinału LM, eliminując PSG.

Chociaż w kontekście pracy na Old Trafford notorycznie wymieniano nazwisko Mauricio Pochettino z Tottenhamu, to doskonałe wyniki zespołu pod wodzą Solskjaera sprawiły, że Norweg został zatrudniony na stałe. Oznacza to, że Manchester United musiał zapłacić Molde odszkodowanie w wysokości 500 tys. funtów, o czym poinformowała norweska telewizja "TV2." Wg nieoficjalnych informacji były już klub Solskjaera liczył nawet na 3,5 mln funtów.

Po 30 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 58 punktów i dwoma "oczkami" straty do czwartego Arsenalu. W sobotę "Czerwone Diabły" zagrają u siebie z Watfordem.