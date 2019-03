Ole Gunnar Solskjaer zastąpił Jose Mourinho jako tymczasowy trener Manchesteru United do końca sezonu. Dzięki dobrym wynikom został jednak wybrany na stałego trenera i podpisał trzyletni kontrakt. - Od kiedy objął zespół w grudniu, jego rezultaty mówią same za siebie. Poza występami i wynikami Ole wnosi wiele doświadczenia, zarówno jako piłkarz, jak i trener - powiedział wiceprezes Ed Woodward, dodając, że "to odpowiednia osoba" do prowadzenia Manchesteru.

Manchester United walczy o czwarte miejsce

Manchester United pod wodzą Solskjaera awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu PSG (3:3 w dwumeczu, zdecydowały bramki wyjazdowe). W Premier League walczy o miejsce w pierwszej czwórce i awans do przyszłorocznej LM. Obecnie zajmuje 5. miejsce z 58 punktami - ma o jeden punkt więcej od Chelsea i o dwa mniej od Arsenalu. Od czasu zatrudnienia Norwega Manchester zdobył aż 32 punkty, czyli więcej niż jakikolwiek inny zespół Premier League.