cwdj 15 minut temu 0

U nas jest VAR, ale jak trzeba pomóc niektórym, tak jak wczoraj na Legii, to z VAR nie korzysta się, bo trzeba by było zmienić korzystną dla niektórych decyzję, ale już w drugą stronę to oczywiście korzysta się i tak wygląda to zakłamane środowisko sędziowskie