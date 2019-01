W meczu rozegranym na King Power Stadium gole dla Southampton strzelili James Ward-Prowse oraz Shane Long. Jedyną bramkę dla gości zdobył zaś Wilfred Ndidi. W barwach gości kolejny raz znakomicie zaprezentował się Jan Bednarek.

Wg portalu Whoscored.com Polak został najlepszym piłkarzem spotkania. 22-latek miał stuprocentową skuteczność przy dwóch próbach odbioru piłki, którą wybijał 12 razy, w tym raz z linii bramkowej. Bednarek zablokował też trzy strzały rywali.

Kibice Southampton w mediach społecznościowych znów wychwalają reprezentanta Polski, będąc pod wrażeniem zwłaszcza tego, co wydarzyło się w 36. minucie meczu. Wtedy to Bednarek wybił piłkę z linii bramkowej, ratując prowadzenie Southampton.

Jan Bednarek Twitter.com

To kolejny mecz, w którym Bednarek należy do najważniejszych i najlepszych postaci w Southampton. W spotkaniu z Arsenalem (3:2) Polak został wybrany najlepszym piłkarzem. 22-latek bardzo dobrze zaprezentował się na Stamford Bridge, w wyjazdowym starciu z Chelsea (0:0).

Do początku grudnia o sytuację oraz przyszłość Bednarka mogliśmy się tylko martwić. Reprezentant Polski do tamtego momentu sezonu zagrał w Premier League tylko dwukrotnie, zaliczając 35 minut w starciu z Liverpoolem (0:3) i 45 minut w meczu z Chelsea (0:3). Mark Hughes, który sprowadzał Polaka do klubu i dał mu szansę debiutu, przestał stawiać na Bednarka.

Podsumowaniem słabej pozycji reprezentacyjnego obrońcy w Southampton był mecz Pucharu Ligi przeciwko Leicester City, w którym Bednarek nie znalazł się nawet w kadrze. - No pewnie, że się martwię. Wszyscy się martwimy. Z każdym kolejnym meczem, w którym nie łapie się do składu, tych zmartwień przybywa - mówił Sport.pl menedżer piłkarza Tomasz Magdziarz.

Wszystko zmieniło się jednak 3 grudnia, kiedy Hughes został zwolniony z Southampton. Dwa dni później nowym trenerem "Świętych" został Ralph Hasenhuettl. Za jego kadencji Bednarek zagrał łącznie w siedmiu meczach Premier League oraz spotkaniu Pucharu Anglii z Derby County (2:2).

Pozostałe wyniki 22. kolejki Premier League:

West Ham United 1:0 Arsenal (90 minut Łukasza Fabiańskiego)

Brighton 0:1 Liverpool

Burnley 2:1 Fulham

Cardiff 0:0 Huddersfield

Crystal Palace 1:2 Watford

Chelsea 2:1 Newcastle