Kamil Grabara zmienia klub. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski ma zostać wypożyczony do zespołu Aarhus GF. Drużyna ta zajmuje obecnie 10. miejsce w duńskiej Superligaen. Grabara miałby przenieść się do Skandynawii do końca rundy wiosennej.

Kamil Grabara od dłuższego czasu szukał klubu

19-latek od trzech lat jest zawodnikiem Liverpoolu, ale dotychczas grał jedynie w juniorskich drużynach "The Reds". W pierwszym zespole nie miał okazji jeszcze zadebiutować. Działacze lidera Premier League szukają od dłuższego czasu klubu dla Grabary, w którym mógłby rozwijać się na wypożyczeniu. Wiele wskazuje na to, że będzie to właśnie duński Aarhus. 19-letni bramkarz weźmie udział wraz z reprezentacją Polski w tegorocznych mistrzostwa Europy do lat 21. Polacy w barażach niespodziewanie wyeliminowali Portugalię, a Grabara był jednym z najmocniejszych punktów drużyny. Jeszcze niedawno wydawało się, że polski bramkarz zostanie wypożyczony do Glasgow Rangers. Mocno miał o to zabiegać Steven Gerrard, obecny trener Szkotów.