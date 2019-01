Skrót meczu Chelsea - Nottingham :

Morata w tym sezonie zawodzi. W lidze strzelił zaledwie pięć goli, ale w sobotę pokazał się z dobrej strony i zdobył obie bramki. Chelsea mogła wygrać wyżej, ale Fabregas zmarnował rzut karny. Hiszpan w 86. minucie zszedł z boiska (zmienił go Ngolo Kante) i było to dla niego wzruszający moment i w pewnym momencie musiał rękoma zakryć łzy. Prawdopodobnie rozegrał swój ostatni mecz w Chelsea. Dużo spekuluje się o jego przeprowadzce do AS Monaco.

W tym sezonie Hiszpan spędził na murawie zaledwie 175 minut w rozgrywkach Premier League. Ogółem w Chelsea zagrał w 198 spotkaniach. Zdobył 22 bramki i zanotował 57 asyst. Wcześniej grał w Barcelonie i Arsenalu.