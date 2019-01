30-letni piłkarz, który obecnie gra dla norweskiego Rosenborga Trondheim, rozpoczął odsiadywanie 50 dni ograniczenia wolności. Piłkarz przebywa jednak w swoim domu w Danii, ale musi nosić elektroniczną opaskę, która nie pozwala mu na opuszczanie domu.

Nicklas Bendtner stanął przed sądem za napaść na taksówkarza, której dopuścił się we wrześniu. Na dowodowym materiale wideo widać, jak Duńczyk uderza kierowcę w twarz, a następnie go kopie. Zawodnik przyznał się do uderzenia taksówkarza, jednak podkreślił, iż robił to w obronie własnej oraz jego partnerki. Para opuściła pojazd bez zapłaty, co rozzłościło kierowcę, który miał rzuć w jej kierunku butelką.

Przyznał się, że uderzył taksówkarza, ale jak sam stwierdził dlatego, że poczuł się zagrożony. - Oczywiście, żałuję, że to się nie wydarzyło - powiedział duński piłkarz, który strzelił 45 goli w 171 meczach dla Arsenalu.

Opublikował zdjęcie opaski

Kontrowersyjny piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie opaski dozoru elektronicznego, a także komentarz do całej sytuacji. Nieważne, jak się on (kierowca) się zachowywał i co mówił. Było niewątpliwie wiele innych i lepszych sposobów na rozwiązanie tego sporu - pisze skruszony piłkarz. Piłkarz przyznał również, że wolny czas wykorzysta na napisanie autobiografii.