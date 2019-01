Christian Eriksen ma ważną umowę z londyńskim klubem do 30 czerwca 2020 roku. "Koguty" już teraz myślą o tym, by zatrzymać swoją gwiazdę. Dlatego zaproponowały duńskiemu pomocnikowi przedłużenie umowy. Ten jednak odrzucił ofertę, mimo iż obecnie zarabia na White Hart Lane 75 tys. funtów tygodniowo, a w nowym kontrakcie jego wynagrodzenie miałoby wzrosnąć prawie dwukrotnie.

Mauricio Pochettino: Eriksen jest dla nas bardzo ważny

- Eriksen jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Każdy chciałby go mieć w zespole, ale on ma prawo sam decydować o swojej karierze. Byłoby jednak dobrze, gdyby pozostał u nas - przyznał trener "Kogutów" Mauricio Pochettino. Duńczyk występuje w zespole Tottenhamu od sześciu lat. Do tej pory rozegrał w Londynie 251 spotkań, w których zdobył 62 gole oraz zanotował 78 asyst.

Christian Eriksen w Hiszpanii?

Reprezentantem Danii zainteresowane są Real Madryt i Barcelona. "Królewscy" od dłuższego już czasu obserwują Eriksena. "Marca" informowała, że prezydent Tottenhamu Daniel Levy w rozmowie z Florentino Perezem przyznał, że nie sprzeda 26-latka za mniej niż 250 mln euro. Jeśli jednak pomocnik będzie odrzucał kolejne oferty przedłużenia umowy z "Kogutami", jego cena będzie spadać. O Eriksena powalczyć chce także Barcelona na wypadek, gdyby nie udało jej się dogadać z Adrienem Rabiotem lub Frenkie de Jongiem.