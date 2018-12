"Kanonierzy" prowadzili od 11. minuty, gdy bramkę zdobył Ainsley Maitland-Niles. Były to jednak tylko miłe złego początki dla drużyny gości. Na przerwę zawodnicy Unaia Emery'ego schodzili przegrywając aż 1:4.

Liverpool błysnął w pierwszej połowie

Liverpool już w 14. minucie wyrównał wynik meczu za sprawą trafienia Roberto Firmino. Brazylijczyk dwie minuty później strzelił drugiego gola i było 2:1. W 32. minucie gospodarze prowadzili już 3:1 po bramce Sadio Mane, a w doliczonym czasie 1. połowy czwartego gola dla "The Reds" z rzutu karnego strzelił Mohamed Salah .

Po przerwie zespół Jurgena Kloppa nieco zwolnił, zadowalając się wysokim prowadzeniem. W 65. minucie Firmino skompletował hat-tricka, na co pozwolił mu Salah, oddając piłkę przed kolejną "jedenastką".

Arsenal Londyn zagrał fatalnie w obronie

Liverpool pokonał ostatecznie Arsenal 5:1. Goście zaprezentowali się dramatycznie w tym meczu w obronie. Defensywa to największy problem hiszpańskiego trenera "Kanonierów" w bieżącym sezonie. Londyński klub stracił w 20 kolejkach Premier League już 30 bramek - to dopiero 12. wynik pod tym względem w lidze. Przeciwko "The Reds" wyjątkowo kiepsko wypadli Shkodran Mustafi (zdjęty po 45. minutach), Sokratis i Sead Kolasinac (sprokurował drugiego karnego). Emery'ego na Emirates czeka jeszcze sporo pracy.

Liverpool z kolei ma po sobotnich meczach aż dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Tottenhamem Hotspur. "Koguty" przegrały niespodziewanie u siebie z Wolverhampton Wanderers 1:3. Trzeci w tabeli jest Manchester City, który do "The Reds" traci 10 punktów, ale w niedzielę gra na wyjeździe z Southamptonem.