Hill-Wood - to nazwisko kojarzy chyba każdy kibic Arsenalu. Od trzech pokoleń rządzili w Londynie. Jako pierwszy funkcję prezesa klubu pełnił Samuel Hill-Wood, czyli dziadek Petera. Piastował to stanowisko w latach 1929–1936 i 1946–1949. Schedę przejął po nim Denis Hill-Wood, ojciec Petera. Był on prezesem w latach 1962-81. Po nim prezesem został właśnie Peter. I pełnił funkcję do 2013 roku, kiedy jego następcą został Chips Keswick.

- Bardzo smutna wiadomość. Mam z nim wiele miłych wspomnień, z czasu mojego pobytu w Arsenalu. Składam kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym dla nich czasie - napisał Henry, legenda Arsenalu.

- Mam wielki szacunek wobec wartości jakie reprezentował. Prowadził klub z wizją, odwagą i inteligencją - powiedział o nim Arsene Wenger, który został zatrudniony w roli menedżera drużyny właśnie przez Hilla-Wooda.

Kanonierzy wystąpią w czarnych opaskach w najbliższym meczu z Liverpoolem.