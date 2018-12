Mohamed Salah po kiepskim początku sezonu znów znajduje się w świetnej formie. Egipcjanin odzyskał skuteczność i prowadzi Liverpool do kolejnych zwycięstw. Ekipa Jurgena Kloppa jest liderem Premier League. Niewykluczone jednak, że "The Reds" niebawem będą zmuszeni radzić sobie już bez egipskiego gwiazdora.

Izraelski "Jerusalem Post" donosi, że Salah miał zagrozić Liverpoolowi, że opuści angielski klub, jeśli do drużyny z Anfield dołączy z Red Bull Salzburg 26-letni napastnik Munis Dabbur. Czyżby egipski piłkarz obawiał się konkurencji w ataku "The Reds" po przyjściu kolejnego ofensywnego zawodnika? Nic z tego. Niechęć Salaha do Dabbura ma podłoże polityczno-religijne. 26-latek pochodzi bowiem z Izraela, a Egipcjanie i Izraelczycy od lat nie darzą się sympatią. Trudna historia łącząca oba narody jest do dziś powodem licznych sporów.

Salah miał w przeszłości okazję występować na boisku z izraelskimi zawodnikami. Kilka lat temu grał w ekipie FC Basel, która mierzyła się wówczas w europejskich pucharach z drużyną Maccabi Tel Awiw. Przed rozpoczęciem meczu Egipcjanin przez długi czas wiązał buty, by w ten sposób nie podać ręki przeciwnikom.