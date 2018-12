QPR wygrało 3:0 z Ipswich Town - na którego ławce usiadł Bartosz Białkowski - a Wszołek strzelił gola na 1:0. Kilka minut później dostał żółtą kartkę. Wszołek ma już trzy gole i dwie asysty w 16 meczach Championship w tym sezonie. Do tego dorzucił jeszcze dwa gole w Pucharze Ligi. Jego QPR zajmuje 8. miejsce w tabeli, a do szóstego miejsca dającego prawo gry w barażach o awans do Premier League traci zaledwie punkty.

Leeds United na drodze do Premier League

Liderem jest zespół innego Polaka, Leeds United. Mateusz Klich rozegrał 90 minut w spotkaniu z Blackburn Rovers. W 90. minucie przy stanie 1:1 gola dla Blackburn strzelił Charlie Mulgrew. Jednak "Pawie" nie poddały się. W 91. minucie wyrównał Kemar Roofe, a trzy minuty później swoim drugim trafieniem przesądził o kolejnym zwycięstwie Leeds. Co ciekawe, Roofe zapewnił zwycięstwo Leeds w 94. minucie poprzedniego meczu (3:2 z Aston Villą). Leeds jest liderem z 51 pkt. Nad trzecim West Bromwich Albion ma już sześć punktów przewagi. Jak do tej pory rozegrano 24 z 46 kolejek.