Unai Emery i Arsenal walczą o zakończenie sezonu w pierwszej czwórce Premier League oraz o wygraną w Lidze Europy. "Kanonierzy" poszukują też jednak wzmocnień. Najlepiej zimą, by wypełnić lukę po kontuzjowanym Dannym Welbecku.

Jak poinformował "Express" londyńczycy już zimą mogą sprowadzić 22-letniego ofensywnego pomocnika Manchesteru United - Andreasa Pereirę. - Emery jest zainteresowany kilkoma poważnymi nazwiskami, ale zdaje sobie sprawę z tego, że sprowadzenie ich zimą będzie bardzo trudne. Dlatego spodziewam się, że będzie spokojny i na większe zakupy ruszy dopiero latem - powiedział reporter "Sky Sports", Dharmesh Sheth.

I dodał: - Nie oznacza to jednak, że zimowe transfery w Arsenalu można wykluczyć. Jeśli nadarzy się dobra okazja do kupienia wartościowego zawodnika, to Emery na pewno nie będzie zwlekał z ofertą - dodał.

Taką właśnie okazją ma być sprowadzenie Pereiry. Brazylijczyk trafił do Manchesteru United z PSV jako junior w 2011 roku. Do tej pory nie zdołał jednak wywalczyć sobie miejsca w składzie. Dwa lata temu spędził rok na wypożyczeniu w Granadzie, w poprzednim sezonie w Valencii.

W tym sezonie Pereira wystąpił w siedmiu meczach zespołu z Old Trafford. Jednak tylko trzykrotnie znajdował się w podstawowym składzie. Łącznie 22-latek spędził raptem 263 minuty na boisku, w trakcie których nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. Zawodnik ma szukać rozwiązań swojej sytuacji i takim właśnie mogłyby być zaskakujące przenosiny do Arsenalu.