Kontrakt Edena Hazarda z Chelsea wygasa latem 2020 roku, ale możliwe że już w styczniu Belg zmieni klub. Real Madryt marzy o jego pozyskaniu, a on wielokrotnie dobrze wypowiadał się o Królewskich.

- Gra w Realu to moje marzenie od dziecka. Zobaczymy, co się stanie. Niedługo podejmę decyzję co do swojej przyszłości. Gdy masz marzenie, chcesz je spełnić. Powtarzałem to wielokrotnie. Jeśli odejdę, będę szczęśliwy. Jeśli zostanę, będę szczęśliwy. To nie tak, że jeżeli zostanę, to będę nieszczęśliwy - mówił Hazard po mundialu w Rosji, na którym Belgia zajęła trzecie miejsce.

W sezonie 2018/19 27 latek znajduje się w wysokiej dyspozycji. W Premier League zagrał w 17 kolejkach. Zdobył 8 bramek i zanotował 9 asyst. W styczniu - według Onda Cero - miałby trafić do Realu, a w przeciwnym kierunku powędrowałby Isco, który miałby dołączyć do Kovacicia, który od lata przebywa w Chelsea na wypożyczeniu.

Hiszpan nie jest w tym sezonu pierwszoplanową postacią w Realu. Wystąpił w 11 meczach ligowych, zdobył bramkę i zanotował asystę.