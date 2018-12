Relacje Paula Pogby i Jose Mourinho w Manchesterze United od samego początku nie należały do najlepszych. Z każdym miesiącem konflikt zdawał się zaostrzać, nie było tygodnia, w którym media na Wyspach nie pisałyby o możliwym odejściu Francuza, który miał być zmęczony współpracą z Portugalczykiem.

W ostatnich tygodniach doszło do apogeum konfliktu. Najpierw Pogba wyraził niezadowolenie ze zbyt defensywnej taktyki stosowanej przez Mourinho. Poskutkowało to odebraniem Francuzowi roli wicekapitana zespołu. Po meczu z Southampton (2:2) szkoleniowiec miał powiedzieć do piłkarza, że ten "zabija mentalność dobrych ludzi" i nazwać go "wirusem."

We wtorek, chwilę po zwolnieniu Mourinho, Pogba zamieścił w mediach społecznościowych kontrowersyjne zdjęcie, które mogłoby sugerować jego zadowolenie ze zmiany trenera w Manchesterze. Mogłoby, ale zostało wytłumaczone, że to jedynie zaplanowana wcześniej kampania reklamowa.

Po sobotniej wygranej z Cardiff (5:1) Francuz po raz pierwszy publicznie skomentował odejściu Mourinho. I trzeba przyznać, że były to słowa zaskakujące.

- Wygraliśmy z nim trofea i chciałbym mu za to podziękować. Jednocześnie należą mu się podziękowania za to, że dzięki niemu stałem się lepszym piłkarzem i człowiekiem. Reszta jest przeszłością - powiedział Pogba.

Po 18 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje 6. miejsce w tabeli. Drużyna, którą do końca sezonu poprowadzi Ole Gunnar Solskjaer, do prowadzącego Liverpoolu traci 19 punktów. Do miejsca dającego prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów "Czerwone Diabły" tracą osiem "oczek."