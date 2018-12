kibicsportowy1985 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Mieszkam przy stadionie tottenhamu juz niemoge sie doczekac az ukoncza budowe i druzyna wroci na white hard lane. Ta budowa stadionu jest uciazliwa korki i chalasy. A i przestepczosc wzrosla. Ostatnio poszlem do polskiego sklepu po piwko to jakis czarnuch z norzykiem do mnie szybal. Omal sie nieposralem ze strachu. Mysle sie przeprowadzic mam obadany fajny pokoik na stamford hill. Blisko polskiego sklepu i blisko asda sainsbury duzy tez jest. Ale tam z kolei tych zydow pelno i sam niewiem. Może ktos cos doradzi