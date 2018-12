Mourinho zosta zwolniony z Manchesteru we wtorek. Portugalczyk straci prac przez bardzo s豉be wyniki w tym sezonie. ㄠcznie natomiast prowadzi angielski zesp馧 w 142 spotkaniach, w kt鏎ych odni鏀 84 zwyci瘰twa.

Na oferty pracy - zdaniem brytyjskich medi闚 - by造 trener Manchesteru d逝go nie musia czeka. Niemal od razu po zwolnieniu, w mediach pojawi造 si informacje o tym, 瞠 podpisaniem kontraktu z Mourinho zainteresowa si Florentino Perez, prezes Realu Madryt, kt鏎y chce powrotu portugalskiego szkoleniowca. Mourinho wcze郾iej trenowa ju dru篡n "Kr鏊ewskich".

P騧niej tuttomercatoweb.com poda這, 瞠 kontrakt z Mourinho chce podpisa Boca Juniors. Plany zak豉daj ju nawet to, 瞠 jego asystentem mia豚y zosta by造 鈍ietny pi趾arz - Esteban Cambiasso - obaj znaj si ze wsp鏊nej pracy w Interze Mediolan.

Inter i Benfica do陰czaj do grona zainteresowanych

Zdaniem dziennikarzy "The Times", wspomniany Inter tak瞠 zainteresowa si portugalskim trenerem. Bardziej prawdopodobna jest jednak inna rewelacja brytyjskiego dziennika, czyli zainteresowanie ze strony Benfiki. W Interze pozycja Luciano Spalettiego w tej chwili wydaje si bowiem zbyt mocna, by szefowie klubu szukali jego nast瘼cy.

Na razie nie wiadomo, kiedy Mourinho wr鏂i na 豉wk trenersk. Pojawiaj si bowiem informacje, 瞠 by mo瞠 b璠zie chcia on zrobi sobie d逝窺z przerw. Zupe軟ie inaczej twierdzi natomiast Claudio Ranieri, trener Fulham. – Wys豉貫m mu wiadomo嗆. Mamy bardzo przyjacielskie stosunki. My郵, 瞠 taki cz這wiek jak Jose Mourinho powinien wr鏂i bardzo szybko, podobnie jak Antonio Conte. Ci menad瞠rowie to serce futbolu. Wygrywaj w ka盥ym kraju. To by豉by dobra wiadomo嗆 dla wszystkich menad瞠r闚, gdyby zn闚 byli na boisku - przyznaje w這ski szkoleniowiec.