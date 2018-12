Mesut Oezil w tym sezonie rozegrał 14 spotkań w barwach Arsenalu we wszystkich rozgrywkach, choć na boisku przebywał tylko przez 987 minut. W tym czasie strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Ostatnio znalazł się poza kadrą na spotkanie Pucharu Ligi z Tottenhamem Hotspur (0:2). Emery stwierdził, że to ze względu na "decyzję taktyczną".

Oezil niechciany w Arsenalu

Według "The Independent" Emery jest otwarty na sprzedaż niemieckiego pomocnika. Jedna z osób znajdująca się w sztabie szkoleniowym stwierdziła, że "jak na razie każdy piłkarz poza Mesutem przekonał się do pomysłów menedżera". Oezil chciałby grać jako wysunięty rozgrywający, podczas gdy Emery wymaga od takich piłkarzy więcej biegania i pressingu. Taki styl jednak nie do końca odpowiada Oezilowi. Przeszkodą w znalezieniu nowego klubu mogą być jego bardzo wysokie zarobki na poziomie 300 tysięcy funtów tygodniowo. Wątpliwe, by jakikolwiek zainteresowany klub był w stanie zaproponować mu takie zarobki, więc Arsenal musiałby wziąć część kosztów utrzymania na siebie. Arsenal dobrze radzi sobie w tym sezonie. Po 17 kolejkach zajmuje 5. miejsce z 34 punktami. Do czwartej Chelsea - to miejsce gwarantuje grę w Lidze Mistrzów - traci trzy punkty.