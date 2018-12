herrpietru 11 minut temu 0

To co teraz United naprawdę potrzebuje to przewietrzyć trochę szatnie. Przyszedł nowy trener, każdy ma czysty start i pół roku na pokazanie czy zasługuje na to żeby zostać na następny sezon. Myśle że United może śmiało zarobić ponad 200mln na sprzedaniu niepotrzebnych piłkarzy. Skład na papierze to United ma taki żeby walczyć z takimi Bayernami i Juve jak równy z równym ale trochę się niektórzy pogubili i kompletnie odeszli w cień.