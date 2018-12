We wtorek Manchester United oficjalnie poinformował, że zwolnił Jose Mourinho ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Na miejsce Portugalczyka zatrudniono do końca obecnego sezonu Ole Gunnara Solskjaera, byłego piłkarza United. Norweg ma poprawić wyniki zespołu z Old Trafford, który po 17. kolejkach znajduje się na 6. miejscu w tabeli Premier League i traci do liderującego Liverpoolu już 19 punktów. W tym celu Solskjaer ma otrzymać budżet na zimowe transfery w wysokości około 50 mln funtów. Dziennikarze Sky Sports typują, kogo może pozyskać Manchester w najbliższym oknie transferowym.

Toby Alderweireld lub Kalidou Koulibaly?

Priorytetem dla United zimą ma być ściągnięcie klasowego środkowego obrońcy. Manchester ma bowiem jedną z najgorszych defensyw w całej Premier League. W 17 spotkaniach zespół stracił już 29 bramek. Gorszy wynik w lidze mają pod tym względem tylko Fulham, Burnley, Southampton i Cardiff, które plasują się w dolnej części tabeli. Marzeniem szefów "Czerwonych Diabłów" byłoby pozyskanie kogoś z dwójki: Toby Alderweireld lub Kalidou Koulibaly. Pierwszy to silny punkt Tottenhamu, a drugi to filar obrony Napoli. Gdyby nie udało się pozyskać żadnego z nich, to Manchester miałby zdecydować się na jednego z młodych utalentowanych stoperów: na 20-letniego Edera Militao z FC Porto lub na 18-letniego Ozana Kabaka z Galatasaray Stambuł.

Manchester United wzmocni ofensywę?

"Czerwone Diabły" rozważają też ściągnięcie nowego zawodnika do linii ofensywnej. Brytyjskie media informują, że najbliżej przejścia na Old Trafford ma być obecnie Douglas Costa z Juventusu. Brazylijczyk miałby rozruszać atak United. W tym sezonie idzie mu jednak średnio w barwach "Starej Damy" - wystąpił w 15 spotkaniach, w których nie strzelił gola, ale zanotował dwie asysty.

Innym rozważanym zawodnikiem przez Manchester miałby być James Rodriguez, który nie dogaduje się dobrze z Niko Kovacem w Monachium i chciałby opuścić Bayern. Kolumbijczyk w Bawarii gra od 1,5 roku na wypożyczeniu z Realu Madryt.

Gdyby United zdecydowało się na odmłodzenie składu, zdaniem brytyjskich mediów mogłoby się zdecydować na zakup Christiana Pulisicia z Borussii Dortmund. 20-latek notuje dobry sezon w zespole z Zagłębia Ruhry - ma na koncie trzy bramki i cztery asysty.

W kontekście przejścia na Old Trafford wymienia się w Wielkiej Brytanii także nazwiska Adriena Rabiota z PSG, Axela Witsela z Borussii oraz Garetha Bale'a z Realu Madryt.