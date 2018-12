"Możemy potwierdzić, że Ole Gunnar Solskjaer będzie trenerem zespołu do końca sezonu 2018/19" - czytamy w oficjalnym komunikacie Manchesteru.

Na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu Norweg zastąpił zwolnionego we wtorek Jose Mourinho. Solskjaer był piłkarzem Manchesteru w latach 1996-2007. W tym czasie rozegrał w jego barwach 359 spotkań, w których strzelił 123 gole i zaliczył 31 asyst.

Solskjaer wypożyczony z Molde?

Solskjaer Manchester będzie trenował jednak tylko tymczasowo, a szanse na to, by pozostał w nim na stałe w roli trenera, są bardzo małe. Wciąż ma on bowiem ważny kontrakt w Molde (do 2021 roku), które zgodziło się jedynie na jego wypożyczenie.

"To, że Manchester poprosił nas o wypożyczenie trenera, to wielkie wydarzenie, a także deklaracja zaufania dla Ole Gunnara. Jesteśmy pozytywnie do tego nastawieni" - czytamy w oficjalnym komunikacie norweskiego klubu.

O krótkoterminowym pobycie w Manchesterze powiedział także sam Solskjaer. - W piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co może się stać. To była okazja, z której musiałem skorzystać. Nie mogę się doczekać prowadzenia Manchesteru do lata. Jednocześnie będę obserwować to, co dzieje się tutaj, w domu"