Manchester o zwolnieniu Mourinho poinformował we wtorek. Początkowo angielskie media twierdziły, że jego obowiązki do końca sezonu przejmie Michael Carrick. Prawdopodobnie będzie jednak inaczej, a trenerem United zostanie Ole Gunnar Solskjaer, również były zawodnik Manchesteru. Wiadomo to, dzięki wpadce klubowej strony internetowej angielskiego klubu, która opublikowała filmik z golem Norwega z finału Ligi Mistrzów w 1999 roku. Napisano pod nim: "Solskjaer zostaje naszym tymczasowym menedżerem. 20 lat po tym, jak zdobył tą bramkę na Camp Nou".

Strona Manchesteru United pospieszyła się z przedstawieniem nowego trenera bbc.com

Post usunięto bardzo szybko, ale i tak zdążył on trafić do mediów. Podobnie, jak twitterowy wpis premier Norwegii, Erny Solberg, która napisała: "Wielki dzień dla norweskiego futbolu. Powodzenia w prowadzeniu Czerwonych Diabłów Ole!"

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, Solskjaer miałby poprowadzić drużynę Manchesteru do końca sezonu. W tym czasie szefowie klubu szukaliby kandydata na stałego trenera. Chyba, że norweski szkoleniowiec poradziłby sobie nadzwyczaj dobrze na nowym stanowisku.