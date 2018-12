mer-llink 25 minut temu Oceniono 3 razy -1

Angole, bierzcie subito pana Nawałkę Adama.

To nic, że ma kontrakt z Lechem. Da rade na dwa fronty.

On wam ściągnie do MAnchesteru pana Grosickiego i hajda - wszystko wygrywacie.

No, śmiało, łapcie za telefon! Ale już!