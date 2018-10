24 listopada Chelsea zagra na wyjeździe z Tottenhamem w meczu angielskiej Premier League. Po meczach obu drużyn klub z zachodniego Londynu często nakłada na swoich kibiców zakazy stadionowe za antysemickie przyśpiewki. Teraz Chelsea, a konkretnie posiadający żydowskie korzenie Roman Abramowicz, zaproponowała nowe rozwiązanie tego problemu.

Jak informuje czwartkowe "The Sun", każdy kibic, który zostanie przyłapany na propagowaniu antysemityzmu dostanie wybór: zakaz stadionowy lub edukacyjna wycieczka do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. - Jeśli będziemy jedynie pozbawiać ludzi ich szansy wejścia na stadion, to nigdy nie zmienimy ich zachowania - powiedział prezes Chelsea, Bruce Buck.

- Zmiany w naszej polityce mogą sprawić, że ludzie, którzy śpiewali antysemickie przyśpiewki, zrozumieją co tak naprawdę i zrobili i w przyszłości nie będą chcieli powtarzać tego zachowania. W przeszłości rozdawaliśmy jedynie trzyletnie zakazy stadionowe.

We wrześniu 2017 roku, po ligowym meczu z Leicester, Chelsea rozdała kilkadziesiąt zakazów stadionowych za intonowanie antysemickich przyśpiewek. - Teraz damy tym ludziom wybór. Będą mieli okazję pojechać na miejsce niewyobrażalnej zbrodni i zrozumieć swoje zachowanie - dodaje Buck.

W kwietniu tego roku delegacja londyńskiego klubu wzięła udział w Marszu Żywych, który ma dawać świadectwo pamięci osób pomordowanych przez nazistowskich Niemców w trakcie II wojny światowej. Ma być również manifestacją przywiązania do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

- Wycieczki do Auschwitz były bardzo ważne i okazały się bardzo potrzebne. Będziemy namawiali inne kluby do podjęcia podobnej inicjatywy, by wspólnie walczyć z problemem antysemityzmu - powiedział Buck, który jednocześnie przyznał, że dla Chelsea to projekt na tyle ważny, że klub będzie pokrywał jego wszelkie koszty.

- Zajęło nam aż pięć lat, by znaleźć odpowiedni sposób walki z tym. Dopiero rok temu Roman Abramowicz zaczął rozmowy z najważniejszymi osobami w klubie. Na spotkaniu zwrócił on uwagę na rosnący problem antysemityzmu na świecie i zlecił nam sprawdzenie tego, co możemy zrobić, by wdrożyć długoterminowy projekt poprawy tego - zakończył Buck.

