Obecny kontrakt de Gei wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Manchester United chce skorzystać z prawa przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy, ale jednocześnie chciałby podpisać długoletnią umowę.

Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie. Manchester United coraz bardziej obawia się tego, że straci swoją gwiazdę za darmo w czerwcu 2020 roku lub będzie zmuszony do sprzedania go wcześniej, by cokolwiek na niej zarobić.

David de Gea chce grać o najwyższe cele zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i pucharowych. Nie jest jednak przekonany co do tego, czy w Manchesterze United będzie w stanie sięgać po najważniejsze trofea.

W przeszłości de Gea był bliski transferu do Realu Madryt, jednak upadł on w ostatniej chwili. Latem "Królewscy" sprowadzili z Chelsea Thibauta Courtoisa, więc ten kierunek jest już zamknięty.

