Liverpool z dwudziestoma punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Tyle samo punktów mają pierwszy Manchester City i druga Chelsea. Dla "The Reds" był to siódmy mecz w ciągu 23 dni.

- Gdyby ktoś powiedział mi, że po ośmiu kolejkach będziemy mieli 20 punktów kupiłbym to w ciemno. Dawać już dziewiątą kolejkę. Niestety moi piłkarze pojadą teraz na mecze Ligi Narodów - to najbardziej bezsensowne rozgrywki w piłce nożnej! Mamy nadzieje, że wrócą zdrowi i będą grać w tych łatwych rozgrywkach, jak liga angielska, czy Liga Mistrzów - powiedział ironicznie po meczu Juergen Klopp.

- To trudne czasy dla piłkarzy. Już kiedyś mówiłem, że musimy zacząć myśleć o zawodnikach - kontynuował Klopp. - Ktoś mnie zapytał: Czy intensywność ma wpływ na poziom gry? Już w pytaniu kryje się krytyka. Mógłbyś grać lepiej, gdybyś był świeższy. Jeśli chcecie zobaczyć świeższych piłkarzy, dajcie im dłuższe wakacje. Dla Jordana Hendersona były to tylko dwa tygodnie. To zabawne - powiedział Klopp

- Ale niestety jest jak jest. Dzwonię do trenera reprezentacji, by dał odpocząć jednemu lub dwóm piłkarzom, to odpowiada, że też jest pod presją, bo jest Liga Narodów - kontynuował trener Liverpoolu.

Klopp odniósł się do też do samego spotkania: - Jestem naprawdę zadowolony z gry moich piłkarzy w tym meczu. Początek był fantastyczny, podobał mi się, ale jeśli chcesz wygrać z City, musisz wykorzystać swoje szanse. Tempo meczu dla obu ekip było bardzo intensywne - skomentował Klopp

Z powodu kontuzji w 29. minucie zszedł z boiska James Milner. Klopp zapytany o jego stan odpowiedział: "Jeszcze za wcześnie. Nie wiem co z nim. Na boisku zapytałem go, czy to duży uraz, odpowiedział, że raczej nie, ale meczu nie dogra - zakończył Niemiec.

