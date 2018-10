Władze Manchesteru poradziły mu, by "nie czytał spekulacji medialnych". - Ci, którzy czytają gazety albo śledzą media społecznościowe myśleli, że może zostałem zwolniony. Gdybym nie dostał SMS-a od zarządu, by nie czytać gazet, też pewnie bym myślał, że zostałem zwolniony.

- Mój przyjaciel powiedział mi, że jeśli jutro będzie padało w Londynie, to będzie moja wina. Tak samo jak i problemy z Brexitem. Muszę być na to gotowy. Takie jest życie - dodał Mourinho. Zaapelował też do kibiców, by nie skandowali jego imienia i nazwiska.

Posada Portugalczyka jest zagrożona ze względu na słabe wyniki i konflikt z liderami zespołu. Manchester United zajmuje obecnie 8. miejsce w lidze z 13 pkt. Do prowadzącego tria Manchester City - Chelsea - Liverpool traci już siedem punktów.

Bayern Monachium. Lothar Matthaeus bezlitosny dla piłkarzy. "Lewandowski, Robben czy Ribery tylko gadają i narzekają"

Kolejna kobieta oskarża Cristiano Ronaldo o gwałt!