Łukasz Fabiański przed sezonem trafił do West Ham United i wreszcie wydawało się, że będzie miał mniej pracy niż w poprzednich sezonach, gdy rywale co rusz nękali bramkę Swansea. Okazało się jednak,że po siedmiu kolejkach Premier League Polak znów jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji liczby oddanych strzałów na jego bramkę.

Rywale na bramkę Fabiańskiego oddali aż 45 celnych strzałów, co czyni go najczęściej interweniującym bramkarzem Premier League. Warto jednak zaznaczyć, że Polak obronił aż 33 uderzenia, co daje mu 73% skuteczności. O jeden więcej strzał obronił Joe Hart. Trzecie miejsce zajmuje Petr Cech z Arsenalu, który obronił 28 strzałów.

Branżowy portal WhoScored.com podaje, że Joe Hart ma najlepszą notę w lidze (7,17), drugi jest Wayne Hennessey z Crystal Palace (7,15), ale trzecie miejsce zajmuje własnie Polak (7,09).



West Ham fatalnie rozpoczął sezon, ale ostatnie zwycięstwo z Manchesterem United 3:1, daje nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej. W weekend West Ham pojedzie jednak do Brighton, które w poprzednim sezonie rewelacyjnie wyglądało na swoim obiekcie, na którym przegrało zaledwie cztery mecze.

