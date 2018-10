eurotram godzinę temu 0

No to Sroki mają szczęście że terminarz się tak ułożył,bo wywiozą z Old Trafford przynajmniej 1 punkt. Echhh... zaczynam żałować,że mamy ten rok co mamy; chciałbym zobaczyć jak Pogba próbowałby tak fikać Fergusonowi i jak by w wyniku tego fikania skończył ;)