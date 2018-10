Manuel Neuer był najlepszym zawodnikiem Bayernu Monachium we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam (1:1). To najlepiej świadczy o tym, jak słabo zagrali mistrzowie Niemiec. Fatalny występ zanotował także Robert Lewandowski. W pierwszym składzie Bayernu zabrakło za to Jamesa Rogrigueza, który co prawda pojawił się w drugiej połowie, ale widać było, że jest zirytowany.

Jak pisze szef sportu w Sport1 Florian Plettenberg, James Rodriguez tuż po meczu wziął prysznic i już o godzinie 23:02 szybkim krokiem wyszedł ze stadionu. Z nikim się przy tym nie żegnał. Może to sugerować, że poziom frustracji w klubie jest naprawdę wysoki.

- Już od meczu z Benficą, mimo dobrego wyniku (w Lizbonie było 2:0 dla Bayernu – red.), nasza gra zamiast wyglądać coraz lepiej, to wygląda coraz gorzej. Ja się dobrze czuję, gdy mam dużo sytuacji, a ostatnio z tym ciężko – mówił przed kamerą Polsatu Robert Lewandowski, który nie miał okazji bramkowych, nie dostawał podań, grał słabo jak cały zespół, rzadko dotykał piłki.

Tabela grupy E

1. Ajax - 2 mecze 4 punkty

2. Bayern - 2 m 4 pkt

3. Benfica - 2 m 3 pkt

4. AEK - 2 m 0 pkt





