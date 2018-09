eurotram pół godziny temu 0

West Ham trafił na bardzo dobry okres; w to,że zespół (MU) grał przeciw Mourinho, to chyba nikt po ostatnich wydarzeniach nie wątpił. Widać,że Portugalczyk stracił już swoją (wcześniej legendarną) umiejętność brania gwiazdeczek za mordę; ciekawe jak to towarzystwo ogarnie jego następca,ale niezależnie od wszystkiego powinien na wstępie (jak tylko zastąpi Mou) przetrącić kręgosłup szatni,bo inaczej to piłkarzyki będą rządzić,a nie trener. Albo jego następca na wstępie wy...li z klubu 3-4 przywódców buntu albo za kilka miesięcy będzie powtórka z rozrywki ;)