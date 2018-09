Była ósma seria rzutów karnych na Old Trafford, kiedy Scott Carson obronił strzał Phila Jonesa. Pudło Anglika było jedynym we wtorkowym konkursie jedenastek, dzięki czemu grające w Championship Derby County wyeliminowało z Carabao Cup Manchester United.

Chociaż to najmniej istotny puchar w Anglii, to obok sukcesu drużyny Franka Lamparda nie można przejść obojętnie. Zwłaszcza, że w podstawowej jedenastce "Czerwonych Diabłów" nie było nieznanej młodzieży, a tacy piłkarze jak np. Nemanja Matić, Ander Herrera, Juan Mata czy Romelu Lukaku. Wyniku z Old Trafford nie można też pominąć dlatego, że były zawodnik Chelsea, który w nowej roli raczkuje, ograł doświadczonego i utytułowanego menedżera, z którym wygrał pierwsze mistrzostwa Anglii i który miał ogromny wpływ na jego trenerski warsztat.

Świat nie uderzył go w twarz

Do tego, że Lampard wielkim piłkarzem był, nikogo nie trzeba przekonywać. 40-latek z 211 golami na koncie jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Chelsea, z którą przez 13 lat zdobył trzy mistrzostwa Anglii, cztery krajowe puchary, dwa puchary ligi, Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Piłkarską karierę, którą zakończył w lutym 2017 roku, Lampard dogrywał w USA w barwach New York City FC.

- Kiedy jesteś zawodowym piłkarzem otaczają cię ludzie, którzy dbają o ciebie i wyrywają cię z rzeczywistego świata. Kiedy kończysz karierę, ten świat uderza cię prosto w twarz. Na szczęście przejście na drugą stronę nie było dla mnie problemem. Potrzebowałem jednak przerwy. Musiałem odpocząć od ciągłej presji, klubowych struktur, obowiązków, całej futbolowej otoczki - przyznawał Lampard w rozmowie z "Guardianem."

106-krotny reprezentant Anglii przede wszystkim potrzebował czasu dla najbliższych, kilka miesięcy przerwy od piłki poświęcił głównie na podróże. Ale w futbolowej bezczynności wytrzymał jedynie do września zeszłego roku. Wtedy rozpoczął kurs UEFA Pro, najwyższą trenerską licencję. W tym samym czasie wrócił też do Chelsea, gdzie u boku Jody'ego Morrisa pracował w zespole do lat 18.

- Poprzedni rok wiele mnie nauczył. Odpocząłem, a później zacząłem pracę, także w mediach, które pozwoliły spojrzeć mi na futbol z innej strony. Nie wiem kiedy zostanę trenerem, nie narzucam sobie konkretnego terminu, muszę nauczyć się wielu rzeczy. Wiem, że nie ma drogi na skróty - mówił w lutym.

Praca, która wyniosła go na szczyt

Szansa samodzielnej pracy przyszła raptem trzy miesiące później. 31 maja Lampard podpisał 3-letni kontrakt z Derby County, które w poprzednim sezonie Championship awansowało do play-off. Tam jednak przegrało z obecnym beniaminkiem Premier League - Fulham.

Lamparda-menedżera nie można jeszcze scharakteryzować. Jednak on sam, jak i zawodnicy, którzy z nim grali podkreślają, że jego największą zaletą jest wpojony etos ciężkiej pracy. Pracy, która wyniosła go na piłkarski szczyt.

- Niezależnie od tego czy jesteś piłkarzem, czy trenerem, zawsze musisz dążyć do rozwoju. Tak pracowałem przez całą swoją karierę, by maksymalnie wykorzystać własne możliwości - mówił Lampard na pierwszej konferencji prasowej w roli szkoleniowca Derby.

- Kiedy zaczynałem grać w Chelsea mój ojciec nazywał mnie "pyzatym, powolnym dzieciakiem." Ciężka praca sprawiła, że stałem się skutecznym pomocnikiem biegającym od jednego do drugiego pola karnego. Chcę, by moi zawodnicy pracowali w ten sam sposób.

Słowa 40-latka potwierdzają ci, którzy go znają. - Kiedy zobaczyłem go na pierwszym treningu Chelsea, nie widziałem w nim nic specjalnego. Miał jednak bardzo twardy charakter. Przyszedł do nas z West Hamu w momencie, gdy w składzie mieliśmy kilka dużych nazwisk. To jednak nie zrobiło na nim żadnego wrażenia, za wszelką cenę chciał udowodnić, że był wart wydanych na niego pieniędzy - wspominał były napastnik "the Blues", Jimmy Floyd Hasselbaink. - Już jako dziecko był bardzo twardy. Każda porażka czyniła go silniejszym i lepszym - dodał Tony Carr, były dyrektor akademii West Hamu.

Ojciec, Redknapp, Mourinho, Ancelotti

Ciężkiej pracy Lampard nauczył się od ojca - Franka Lamparda seniora - który w barwach WHU rozegrał blisko 600 spotkań. 40-latek przyznaje też, że podejścia do zawodu trenera uczył się od najmłodszych lat od wujka - Harry'ego Redknappa - byłego menedżera m.in. WHU, Portsmouth, Tottenhamu czy Queens Park Rangers.

Lamparda-trenera kształtowali też wszyscy szkoleniowcy, z którymi - jeszcze jako zawodnik - spotkał się w Chelsea. Sam wyróżnia dwóch - Mourinho i Carlo Ancelottiego. To oni mieli najlepiej spajać grupę piłkarzy o różnych, często bardzo trudnych charakterach, co 40-latek cenił najbardziej. Jako menedżer chce działać w podobny sposób.

- Jako piłkarz możesz być egoistą. W roli trenera nie ma takiej możliwości. Moim nadrzędnym celem jest dotarcie do zróżnicowanej grupy, którą zastałem w Derby. Nie ma na to jednego, konkretnego sposobu. Bardzo dużo czytam na ten temat, poznaję podejście innych, bardziej doświadczonych ode mnie osób. Jest w tym coś magicznego - przyznawał.

Nie być cudzym klonem

Ale Lampard nie ma zamiaru być cudzym klonem. Chociaż warsztatu uczył się od najlepszych, to Derby chce prowadzić w swoim stylu. - Ancelotti był menedżerem dla którego kochało się grać. Redknapp przeprowadził mnie przez początki i wskazał jak pracować w grupie jako były zawodnik. Mourinho kompletnie zmienił mój sposób myślenia - mówił.

- Od Jose nauczyłem się pewności siebie. Oglądałem jego pierwszą konferencję w Chelsea, podczas której nazwał się "the special one." Dla Anglików to był szok, ale z czasem zrozumiałem, że nie było w tym nic złego, nie widziałem w tym pychy. Dzięki jego podejściu, z zawodnika, który uważa że wszystko robi dobrze, zmieniłem się w piłkarza głodnego ciągłego rozwoju.

Swojego mentora Lampard ograł po zaledwie 117 dniach pracy w Derby. Wyeliminowanie Manchesteru United jest częścią obiecującego startu 40-latka, którego zespół po dziewięciu kolejkach zajmuje szóste miejsce w Championship ze stratą raptem dwóch punktów do prowadzącego Leeds United.

Jeśli etos ciężkiej pracy sprawi, że Lampard okaże się tak dobrym menedżerem jak piłkarzem, Derby w niedługim czasie może wrócić do Premier League, w której ostatni raz grało w sezonie 2007/08. Pracy 40-latka bacznie przyglądają się też kibice Chelsea, którzy w przyszłości widzieliby swojego idola w roli trenera na Stamford Bridge. Najlepiej w duecie z Johnem Terrym, który wkrótce może dołączyć do sztabu Lamparda w Derby.

