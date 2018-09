Głównym powodem, dla którego Roman Abramowicz może sprzedać Chelsea, są jego problemy z wizą na Wyspach Brytyjskich. Jak wynika z informacji pochodzących z otoczenia Rosjanina, jego wiza wygasła z końcem kwietnia i do tej pory nie została odnowiona. Chociaż 51-latek może zarządzać klubem na odległość, to na dłuższą metę ma być to dużą przeszkodą.

Oficjalnym powodem, dla którego wiza Abramowicza nie została odnowiona, są szczegółowe kontrole dla osób inwestujących ponad dwa mln funtów na Wyspach Brytyjskich (Brytyjczycy sprawdzają, czy pieniądze pochodzą z całkowicie legalnych źródeł). Wiadomo jednak, że duży wpływ na całą sytuację ma ochłodzenie stosunków na linii Wielka Brytania - Rosja po otruciu Siergieja Skripala, byłego rosyjskiego oficera wywiadu wojskowego.

Według nieoficjalnych źródeł, Abramowicz opuścił Wyspy już na początku kwietnia i od tamtej pory nie był na nich ani razu. Rosjanin ma być sfrustrowany i zły na sytuację wizową i chociaż nie chce sprzedawać klubu, który nabył w 2003 roku, to przedłużająca się, niekorzystna sytuacja polityczna, może zmusić go do tego kroku.

Chelsea warta trzy miliardy

We wtorek sprawę szeroko opisał "Bloomberg." - Abramowicz zastanawia się nad sprzedażą Chelsea. Jest on sfrustrowany brytyjskimi problemami i jednocześnie zaniepokojony potencjalnymi konsekwencjami rozszerzenia amerykańskich sankcji na zamożnych Rosjan, które mogłyby dotknąć go osobiście - czytamy w artykule.

- Ludzie, którzy znają Abramowicza zgodnie twierdzą, że gdyby te czynniki zmusiły go do sprzedaży Chelsea, zrobiłby to bardzo niechętnie. Londyński klub stał się jego obsesją. Kiedy Rosjanin jest w Nowym Jorku, mecze swojego klubu ogląda w jednym z pubów wraz z resztą kibiców.

Abramowicz kupił Chelsea w 2003 roku za około 140 mln funtów. Wg wyliczeń "Bloomberga" od tamtej pory włożył w klub ponad 1,1 mld funtów. Jak czytamy w artykule, jeśli Rosjanin zostanie zmuszony do sprzedania Chelsea, będzie oczekiwał aż trzech mld funtów. Taka transakcja byłaby najwyższą w historii klubów sportowych. Przed miesiącem "the Times" informowało, że Rosjanin odrzucił ofertę za londyński klub opiewającą na 2,5 mld funtów.

Odkąd Abramowicz przejął Chelsea, "the Blues" wywalczyli 15 trofeów, w tym po pięć mistrzostw i pucharów kraju oraz Ligę Mistrzów i Ligę Europy.

O'Piłki Marciniaka. Miesiąc miodowy

Championship. Paweł Olkowski wybawieniem Boltonu. "Wady? Jeszcze ich nie widzieliśmy"

Bundesliga. Robert Lewandowski niebawem usiądzie na ławce. Niko Kovac zapowiada zmiany