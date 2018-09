- Przeciwnik był zdecydowanie dłużej przy piłce, a my musieliśmy naprawdę walczyć, by zdobyć ten jeden punkt. To jest coś pozytywnego i na tym możemy opierać nadzieje na przyszłość - stwierdził Fabiański w rozmowie z oficjalnym portalem internetowym West Ham United. - Kiedy grasz przeciwko lepszemu zespołowi, znajdującemu się w dobrej formie, dodaje to coś specjalnego. Chcesz się starać mocniej, by utrudnić przeciwnikowi grę i tak własnie zrobiliśmy - dodał.

Polak był bardzo chwalony za swój występ, a szczególnie za interwencję z drugiej połowy, kiedy obronił groźny strzał Alvaro Moraty w sytuacji sam na sam. Świetnie interweniował również przy strzale Rossa Barkleya zza pola karnego. - Cieszę się z tego, że udało mi się zachować czyste konto, bo na taki występ czekałem od lata - przyznał Polak.

- Udane interwencje to jedno, ale wciąż muszę pracować nad wznawianiem gry i wykopami. To powinno być na lepszym poziomie - powiedział na zakończenie.