Dla Chelsea, która wygrała poprzednich pięć meczów ligowych, to pierwsza w tym sezonie strata punktów. Zespół Maurizio Sarriego nie potrafił poradzić sobie z głęboko i skutecznie broniącą defensywą West Hamu. Co więcej, to wyprowadzający od czasu do czasu kontrataki gospodarze, przed przerwą mieli lepsze okazje do zdobycia bramki.

Najlepszą szansę dla Chelsea zmarnował Alvaro Morata, który pojawił się na boisku w 65. minucie, zmieniając Oliviera Girouda. Chwilę później Hiszpan znalazł się w doskonałej sytuacji do zdobycia bramki, jednak z bliska trafił wprost w twarz Łukasza Fabiańskiego.

Była to w zasadzie jedyna interwencja polskiego bramkarza w tym spotkaniu. Fabiański wiele pracy nie miał, najczęściej musiał wychodzić do dośrodkowań, przy których nie popełnił najmniejszego błędu.

Po sześciu kolejkach Premier League Chelsea zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Zespół Sarriego ma tyle samo "oczek" co drugi Manchester City i traci dwa punkty do prowadzącego Liverpoolu. West Ham zajmuje 17. miejsce z zaledwie czterema "oczkami."

