Terry od kilku tygodni pozostaje wolnym zawodnikiem. 37-latek w lipcu nie przedłużył bowiem umowy z Aston Villą, której barwy reprezentował w ubiegłym sezonie. Brytyjskie media informowały o tym, że jego pozyskaniem interesuje się Manchester United, a także kilka klubów z innych krajów.

>> "Paulo Dybala w styczniu odejdzie z Juventusu"

Ostatecznie prawdziwe okazały się informacje o zainteresowaniu ze strony Spartaka Moskwa. Piłkarz kilka dni temu udał się do stolicy Rosji, gdzie przeszedł testy medyczne i miał podpisać kontrakt. W ostatniej chwili z tego zrezygnował, tłumacząc się względami rodzinnymi.

>> Pep Guardiola wróci do Barcelony?

- Spartak to klub z dużymi ambicjami i muszę podkreślić, że zrobił na mnie duże wrażenie. Zaimponował mi profesjonalizmem. Jednak po rozmowach z rodziną zdecydowałem, że to nie jest dobry moment na przenosiny do Moskwy – oświadczył Terry.