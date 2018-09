W 2016 roku Manchester United zapłacił 105 mln euro Juventusowi za Paula Pogbę. Wówczas był to transferowy rekord. Piłkarz przez dwa sezony jednak nie potwierdził swojej wartości, do tego niezbyt dobrze układają się jego relacje z trenerem Jose Mourinho i spekuluje się o jego odejściu.

Mino Raiola, agent piłkarza, próbował znaleźć klub jeszcze tego lata, ale to się nie udało. Według spekulacji "La Gazzetto dello Sport" mistrz świata może zmienić barwy klubowe już w styczniu i trafiłby do miejsca, które dobrze zna - do Turynu.

Juventus jest ponoć zainteresowany powrotem Pogby, ale trzeba brać pod uwagę sytuację finansową klubu. Latem do Turynu przeszedł za 117 mln euro Crisitiano Ronaldo, więc trudno spodziewać się kolejnego wielkiego transferu bez sprzedaży innych piłkarzy.

Włoski dziennik uważa, że Pogba trafi do Juventusu, jeśli klub sprzeda wcześniej Paulo Dybalę lub Miralema Pjanicia.

