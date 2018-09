Jose Mourinho przeżywa w Manchesterze bardzo trudny okres. Jest krytykowany i za wyniki, i za słaby styl gry drużyny. Do tego Portugalczyk jest podobno skonfliktowany z wiceprezydentem klubu Edem Woodwardem. A na pewno nie trzyma nerwów na wodzy podczas spotkań z dziennikarzami. Po niedawnej porażce z Tottenhamem na Old Trafford 0:3 "The Special One" obraził się i wyszedł z konferencji prasowej.

Zidane jest wymieniany jako przyszły trener United praktycznie od początku tego sezonu. Francuz jako piłkarz zdobył mistrzostwo świata i Europy, wygrał też Ligę Mistrzów. Karierę trenerską również ma świetną, bo choć dopiero co się zaczęła, to już przyniosła mu mnóstwo triumfów. W trzy sezony pracy z Realem "Zizou" m.in. wygrał trzy edycje Ligi Mistrzów.

Kiedy niespodziewanie postanowił odejść, zapewniał, że nie szuka pracy na kolejny sezon. Ale brytyjskie media twierdzą, że praca bardzo szuka jego.

"Daily Mail" twierdzi, że dotarł do listy życzeń Zidane'a do zrealizowania przez szefów Manchesteru. Podobno po objęciu drużyny Francuz będzie chciał sprowadzić Toniego Kroosa i Jamesa Rodriqueza, z którymi pracował w Madrycie, a ponadto Edinsona Cavaniego z Paris Saint Germain i Thiago Alcantarę z Bayernu Monachium.

Oficjalnie szefowie United cały czas wspierają Mourinho. Ale wygląda na to, że po jego kolejnej wpadce stracą cierpliwość. Po czterech kolejkach Premier League zespół z Old Trafford ma na koncie sześć punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli.