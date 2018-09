Zdaniem portalu "talkSPORT", Manchester United poważnie interesuje się zatrudnieniem doświadczonego obrońcy. Chce tego przede wszystkim Jose Mourinho, który - mimo zamknięcia okna transferowego - wciąż myśli o wzmocnieniu linii defensywnej swojego zespołu.

Wielu kibiców twierdzi jednak, że Terry nie zdecyduje się na przejście do jednego z największych rywali Chelsea, której zawodnikiem był przez 22 lata. Z drugiej strony, do podpisania kontraktu może namówić go właśnie Mourinho, z którym współpracował w latach 2013-2015.

Brytyjskie media w ostatnich dniach informowały także o tym, że Terrym interesują się m.in. Derby County, Spartak Moskwa czy Sporting Lizbona. Wciąż niewykluczone jest podpisanie nowej umowy z Aston Villa, gdzie 37-latek grał w ostatnim sezonie.

