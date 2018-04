Transfery. Salah w Realu? Była gwiazda egipskiej piłki nie ma wątpliwości

- Zdaję sobie sprawę, że ludzie mają różne poglądy na ten temat, ale moim zdaniem Salah jest najlepszym egipskim piłkarzem w historii. Zdecydowanie przewyższa mnie pod względem mentalnym. W Chelsea grał bardzo mało, ale się nie podłamał i w innym klubie robi furorę - powiedział Mido w rozmowie z "King Fut".

Coraz więcej źródeł podaje, że Salahem interesuje się Real Madryt i to właśnie stolica Hiszpanii będzie kolejnym przystankiem w karierze piłkarza. Mido potwierdza te informacje.

- Wszyscy w Madrycie są zafascynowani Salahem. Nie jest tajemnicą, że kibice "Królewskich" są niezadowoleni z postawy Garetha Bale'a i Karima Benzemy. Obawiałem się, że Mohamed nie poradzi sobie w Liverpoolu, ale tego, co tam wyprawia, nie da się opisać słowami. Udowodnił, że jest gotowy przejść na jeszcze wyższy poziom, Real to więc odpowiednie miejsce dla niego - zakończył 50-krotny reprezentant Egiptu.

Mohamed Salah jest wiodącą postacią Liverpoolu i jedną z największych gwiazd Premier League. Z drużyną awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie ich przeciwnikiem będzie AS Roma. "The Reds" są faworytem tej rywalizacji, możliwe więc, że w finale spotkają się z Realem Madryt.