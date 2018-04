Premier League. Wayne Rooney wściekły z powodu zmiany w derbach Liverpoolu

Była 57. minuta meczu między Evertonem i Liverpoolem, kiedy Allardyce dokonał pierwszej zmiany. Były selekcjoner reprezentacji Anglii z boiska zdjął Rooney'a, a w jego miejsce wprowadził Idrissę Gueye'a.

Decyzja szkoleniowca spotkała się z bardzo dużym niezadowoleniem wychowanka Evertonu. Rooney z boiska zszedł wściekły, nie podał ręki Allardyce'owi, siadając na ławce rezerwowych rzucił w jego kierunku słowa: "pi******ny nonsens".

- Nikt nie jest na tyle wielkim zawodnikiem, by nie zejść z boiska. To ja podejmuję decyzje. Rozumiem rozczarowanie Wayne'a, jednak uważam, że zrobiłem wszystko, by pomóc zespołowi i zwiększyć nasze szanse na wygraną - powiedział po meczu Allardyce.

Mecz Evertonu z Liverpoolem zakończył się bezbramkowym remisem.