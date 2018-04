Liga angielska. Guardiola: Pogba i Mchitarjan mogli przejść z Manchestru United do Manchesteru City

Manchester City prowadzi w tabeli, mając 84 punkty. Drugi jest Manchester United, mający aż 16-punktową stratę do lidera. Jeśli gospodarze derbów wygrają, ich przewaga wzrośnie do 19 "oczek", a do rozegrania każdej z drużyn z Manchesteru w tym sezonie pozostanie już tylko po sześć meczów, czyli do zdobycia będą miały maksymalnie po 18 punktów.

Mistrzostwo dla City to rzecz już pewna, ale zespół Guardioli bardzo chciałby przypieczętować je już w prestiżowym starciu z odwiecznym rywalem. Na razie pierwszy atak wyprowadził trener na konferencji prasowej.

- Dwa miesiące temu Mino Raiola [jeden z najpotężniejszych agentów piłkarskich] zaproponował mi Mchitarjana i Pogbę - zdradził Hiszpan, gdy poproszono go o komentarz do niedawnych słów Raioli. Menedżer jakiś czas temu nazwał szkoleniowca psem. - Porównanie mnie do psa jest złe. Raiola powinien się nauczyć szacunku do psów - żartował Guardiola. Mówiąc o ofercie od agenta, zasugerował, że jego złość wzięła się stąd, że oferta nie została przyjęta.

Mchitarjan ostatecznie w zimowym oknie transferowym trafił z United do Arsenalu. Pogba pozostaje zawodnikiem "Czerwonych Diabłów", ale nie ma pewnego miejsca w składzie, gra mało i według doniesień angielskich mediów jest skonfliktowany z prowadzącym zespół Jose Mourinho.

Guardiola Pogbę nazywa topowym zawodnikiem i tłumaczy, że City nie byłoby stać na jego sprowadzenie. W to trudno uwierzyć, mimo że Francuz jest wyceniany na 90 mln euro, a w 2016 roku trafił z Juventusu Turyn do Manchester United za kwotę jeszcze wyższą - 105 mln euro.